Approvazione del Bilancio di Previsione e Prospettive per il Futuro

Summonte - Il 25 agosto 2023, si è svolto un significativo Consiglio Comunale essenziale per definire la strategia finanziaria e le priorità amministrative future. Nel suo discorso introduttivo, il Sindaco Capone ha delineato le attività amministrative svolte dal giorno dell’insediamento ovvero dallo scorso 1° giugno ed ha evidenziato le numerose difficoltà nel raggiungere il pareggio di bilancio. Tra i punti salienti, il Sindaco ha menzionato la necessità di far fronte alla rata derivante dai disavanzi accumulati dalla precedente amministrazione che è di circa 140.000 €, ma soprattutto la preoccupante mole di richieste che giungono, quasi quotidianamente, al comune da parte dei creditori. Da giugno ad oggi, ammontano a più di 360.000 Euro, tra atti di precetto, richieste da parte dell’Inps per contributi non versati e cartelle esattoriali non pagate. Una situazione paradossale, perché è da diversi anni che il comune di Summonte non possiede la regolarità del DURC. Tutte questioni, che sono emerse nel corso di questo primo scorcio di consiliatura, delle vere e proprie “amare sorprese” considerato il fatto che il Sindaco uscente si è sottratto al rituale passaggio di consegne seppur più volte invitato. Quindi, è chiara, all’intero Consiglio Comunale, la fase delicata da affrontare e soprattutto la prudenza necessaria a tutela degli amministratori, dipendenti e cittadini tutti.

Con l’approvazione del bilancio di previsione si potrà finalmente avviare la riorganizzazione dell‘assetto della struttura amministrativo-gestionale dell‘Ente: nominare il segretario comunale, il responsabile finanziario, e potenziare l’area tecnica. Così come l’avvio dei lavori già appaltati dalla precedente amministrazione, che non si era ancora concretizzato per la mancanza di una corretta imputazione degli impegni di spesa e degli accertamenti in entrata a causa della mancata istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. Il passaggio immediatamente successivo sarà rappresentato da un assestamento di bilancio necessario a far chiarezza sulla lunga lista di residui iscritti nel rendiconto approvato dall’amministrazione uscente, a garanzia della veridicità ed autenticità del risultato di amministrazione. Oltre a questa attività, meramente di carattere tecnico amministrativa, il Sindaco Capone, ha evidenziato i diversi momenti di grande coinvolgimento dei cittadini: “il nostro patrimonio migliore”: il benessere e la prevenzione sono stati promossi tramite eventi come le “Giornate del Benessere”, la “Settimana della Prevenzione”, i campi estivi e l’avvio del servizio civile; il Festival Sentieri Mediterranei che si terrà il 16 e 17 settembre; la ricostruzione del tessuto sociale tramite l’istituzione del tavolo di Cittadinanza attiva e la costituzione della Nuova Pro Loco; l’avvio dell’iter procedurale per la Comunità Energetica di Summonte unitamente all’ambizioso project financing per la riqualificazione dell’intero impianto di pubblica illuminazione. Dopo il discorso del Sindaco, i consiglieri presenti, hanno espresso opinioni costruttive.

Il capogruppo di Summonte Unita, Carmine Cristiano, ha elogiato il lavoro della cooperativa per lo spazzamento e l’ufficio tecnico per il recupero di alcuni finanziamenti che riguardano l’efficientamento energetico che rischiavano di andare perduti; L’assessore Dello Russo ha sottolineato l’importanza della riorganizzazione e l’impatto sulla crescita. Il vicesindaco Maccario ha enfatizzato il coinvolgimento dei cittadini. Il vice capogruppo Squadritti ha richiesto comprensione ai cittadini per le difficoltà che hanno caratterizzato questo avvio di consiliatura; La consigliera Piacquadio ha promosso la partecipazione cittadina. Il consigliere Testa ha elogiato l’interesse dei cittadini e l’impegno dell’amministrazione. Il consigliere Picariello ha sottolineato l’importanza dell’unità. Il Consiglio si è concluso con l’approvazione all’unanimità dei punti all’ordine del giorno. L’amministrazione guarda al futuro coinvolgendo i cittadini per una comunità più forte e sempre più coesa.