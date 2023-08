Montefalcione (Av) – Insieme per celebrare la Seconda Edizione della Giornata dello Sport…Nella Pace

L'evento si terrà al Campo Sportivo Tommaso Bruno di Montefalcione, per le ore 16:00 di Sabato 2 Settembre 2023

Montefalcione - Insieme come persone e come comunità per riaffermare i valori della cooperazione, della condivisione, del rispetto, della tolleranza, della fiducia e della Pace del fair play. Tutti i giovani, con la passione del calcio ed almeno una esperienza a livello amatoriale a partire dalla classe di nascita dal 2003 al 2008 e residenti nel comune di Montefalcione e dei paesi limitrofi possono partecipare alla gara sportiva, anche senza alcun preavviso, presentandosi per le ore 16,00 di sabato 2 settembre 2023 presso lo stadio comunale di Montefalcione. Si tratta di un incontro di calcio programmato con la squadra dell’ASD Virtus Montefalcione che con tanti giovanissimi atleti, anche alla prima esperienza agonistica, hanno disputato il Campionato Regionale di Terza Categoria 2022/2023 dando lustro alla Nostra Comunità per avere giocato ogni partita con dedizione, passione e sano spirito agonistico conseguendo buoni risultati di classifica e e soprattutto di crescita sotto il profilo di aggregazione sociale.

Chi decide di mettersi in gioco deve portare al seguito solo le scarpette adatte al rettangolo di gioco in terra battuta e l’occorrente per la doccia. Al resto provvederanno i tecnici ed i responsabili della ASD Virtus Montefalcione e CittadinanzaAttiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia Rete Promozione Sociale che hanno organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Montefalcione. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore. Al termine della partita i giovani interessati, previa selezione da parte dei tecnici, potranno partecipare attraverso il tesseramento gratuito con l’Asd Virtus Montefalcione al Campionato Regionale di Calcio 2023/2024. L’evento sarà preceduto dai saluti delle Autorità invitate e dal rituale inno nazionale prima del fischio dell’inizio partita.

Vi aspettiamo numerosi al Campo Sportivo Comunale di Montefalcione per le ore 16,00 di sabato 02 settembre 2023. Per qualsiasi info cell.3519921517 oppure 3661737091