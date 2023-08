Dal 25 al 27 agosto in Piazza Libertà

Dal 25 al 27 agosto si terrà la seconda edizione del NadaMas Summer Fest: in piazza Libertà si festeggeranno tre giorni di musica, buon cibo, cocktail e tanto divertimento.

Nell’ambito dell’evento, tutti i giorni dalle ore 18.00, nell’area food sarà possibile degustare – tra gli altri – i piatti di Grem Burger, Saporitaly, Concè e Addò Chef.

Non solo cibo ma anche ottima musica: il 25 agosto special guest sarà Barbara Tucker, regina dell’House Music; il 26 agosto Alaia&Gallo ed il 27 agosto ad esibirsi ci sarà Nientedimeno Swing Band.

Un modo per avvicinarsi alla fine dell’estate continuando con il divertimento e la musica: «Affinché accada tutto ciò, ancora una volta, dovrete esserne i protagonisti» – scrivono gli organizzatori che hanno dato vita a questo progetto – «Questo avvenimento è solo un ringraziamento, per essere stati con noi tutto l’anno, averci supportato e gioito in ogni singolo momento» – proseguono i ragazzi del NadaMas Summer Fest 2.0.