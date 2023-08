8, 9 e 10 Settembre 2023

Pietrastornina (Av) – È stato presentato nella giornata di ieri, 23 agosto, la prima parte del cortometraggio di introduzione alla II edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”, disponibile sulle pagine Facebook e Instagram dell’omonima associazione.

Prodotto dalla “Cine M.A.D.”, ha fornito importanti informazioni su quello che sarà il programma e la storia della manifestazione che in programma i prossimi 8, 9 e 10 settembre a Pietrastornina, in provincia di Avellino.

Un lavoro che ha visto la perfetta fusione degli ambienti (per i quali si ringraziano Calcestruzzi Irpini SpA, Old Wild West Mercogliano, Macpherson Scottish Pub e Loreto Sellitto) con i vari interpreti intervenuti.

I costumi, di manifattura artigianale, il trucco e le musiche hanno infine svolto un ruolo fondamentale nel restituire al racconto l’aspra atmosfera western.

“Una crescente, importante e non casuale attenzione alla parte cinematografica sarà riscontrabile anche nel programma. Un tentativo di far scoprire ai giovani cosa era e cosa ha significato il filone degli Spaghetti Western per la storia del cinema ma anche il desiderio di affidare una luce a giovani aspiranti registi”, ha dichiarato il presidente Fulvio Urciuolo.

Grande aspettativa per la seconda parte, attesa per fine mese, che svelerà il cartellone completo dell’intera kermesse.

Spaghetti Western Pietrastornina – La corsa all’oro

La strada verso il West porta a Pietrastornina

SPAGHETTI WESTERN PIETRASTORNINA (AV), corso Partenio