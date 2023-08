In collaborazione tra Croce Rossa Italiana, ASL AV e Comune di Ariano Irpino

Ariano Irpino - Si terrà DOMENICA 27 AGOSTO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Palasport di Ariano Irpino una giornata di prevenzione “PENSIAMO ALLA SALUTE” promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino, presieduta dal dott. Cav. Francesco Paolo De Gruttola, e dall’Azienda Sanitaria Locale, guidata dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino.

Per l’occasione sarà possibile effettuare visite gratuite, su prenotazione, con medici e specialisti di diverse branche del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino:

- Visita epatologica

Dott.ssa Antonella Cavalli – Dirigente medico specialista in Epatologia UOC Medicina Generale P.O. Ariano Irpino

- Visita cardiologica con ECG ed Ecocolordoppler dei T.S.A.

Dott. Vittorio Ambrosini – Direttore UOC Cardiologia UTIC P.O. Ariano Irpino

Dott. Alfonso D’Ascoli – Direttore Sanitario del Centro Minerva di Ariano Irpino

- Visita diabetologica con misurazione della glicemia capillare su dito

Dott.ssa Patrizia Savino – Responsabile Amb. Diabetologia UOC Medicina Generale P.O. Ariano Irpino

- Visita reumatologica

Dott.ssa Ida Orlando – Dirigente medico specialista in Reumatologia UOC Medicina Generale P.O. Ariano Irpino

- Visita endocrinologica con ecografia tiroidea

Dott.ssa Genny Pizza – Dirigente medico specialista in Endocrinologia UOC Medicina Generale P.O. Ariano Irpino

- Consulenze nutrizionali con Test BIA

Dott. Lino Moscato, Dott. Ernesto Iorizzo, Dott.ssa Federica D’Ascoli – Nutrizionisti

- Consulenza psicoterapeutica

Dott. Alfonso Ciriello – Psicologo Psicoterapeuta

- Screening della Mammella

Riservato alle donne di età compresa tra i 50 e 69 anni

- Screening della Cervice Uterina

Riservato alle donne di età compresa tra i 25 e 64 anni.

Per info e prenotazioni contattare la segreteria del Comitato CRI di Ariano Irpino tramite sms WhatsApp al 3773505692.



Si ringrazia anticipatamente il dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante per il supporto offerto per la realizzazione dell’evento.