26 e 27 agosto la masterclass con Laura Morante e in serata lo spettacolo, la cena Scola e l'omaggio a Massimo Troisi

Sabato 26 e domenica 27 agosto 2023 Corto e a Capo – Premio Mario Puzo ultimi due giorni del Festival del cinema delle aree interne continua nella sua IX Edizione a destare interesse e prosegue la sua visione di portare il cinema dove solitamente esso non è di casa e per questo si toccheranno diversi paesi delle provincie di Avellino e Benevento. Il 26 agosto saremo con l’attrice Laura Morante, che nel pomeriggio terrà una masterclass a Montemiletto con il pubblico e con una parte dei partecipanti al Workshop di cinema partecipato che ogni anno realizza il festival. In serata l’attrice si esibirà nello spettacolo Notte di Sfolgorante tenebra, una serie di personaggi femminili, raccontati dai monologhi dell’attrice che a fine spettacolo si tratterrà per un breve talk e per la premiazione di rito. Tutte le serate vedranno la presenza di tutti gli autori premiati nelle varie categorie in concorso che oltre alle classiche sezioni su documentario e lungometraggio e cortometraggio. Anche in questa IX Edizione si conferma il premio indetto da Slow Food Avellino e la novità del Premio 17 sogni, sezione realizzata in collaborazione con Officine Sostenibili Società benefit con sede nel Sannio (partner di questa edizione del festival) per selezionare storie che abbiano il riferimento alle tematiche della sostenibilità ambientale nella propria trama e sviluppo. Una sezione sarà dedicata interamente a: il posto dei sogni.

Infine il 27 agosto alle ore 11.00 in collaborazione con la Libreria Casa Naima, la presentazione a Venticano di Napoli Calibro 35mm di Paolo Spagnuolo e Paolo Speranza, saranno presenti gli autori e il giornalista Vincenzo Sbrizzi. Nel pomeriggio inizia l’omaggio al grande Ettore Scola, in collaborazione con l’associazione Irpinia Mia di Trevico, paese natale del maestro, si partirà con una visita guidata alla sua casa natale, Palazzo Scola, che proseguirà con un piccolo incontro sulla sua cinematografia e sul rapporto di amicizia tra lui e Massimo Troisi, attore partenopeo che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni, e che strinse un grande sodalizio artistico e una grande amicizia con Scola. Ad entrambi sarà dedicata la serata “Cena Scola-Troisi”, una cena spettacolo in collaborazione con Slow Food Avellino, che si terrà a Cesinali, nei pressi di Avellino, alle 20.30 e che, come ormai da tradizione, vedrà un connubio tra piatti tratti dai film più famosi di Scola (e quest’anno anche di Troisi), approfondimenti sui film da cui sono tratti, interventi di ospiti legati ai due artisti e proiezioni di opere.