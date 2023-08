Il concerto del dj è previsto per Venerdì 8 settembre alle ore 23 in Piazza Dante

Chiusano San Domenico - L’estate di Chiusano San Domenico continua nel migliore dei modi: Gabry Ponte, uno dei dj più famosi e influenti degli ultimi 30 anni, ha infatti aggiunto una data al suo tour “25 anni di dance” nel paese irpino. Il concerto del dj è previsto per Venerdì 8 settembre alle ore 23 in Piazza Dante. Artista poliedrico e dalla fama internazionale, Gabry Ponte ha collezionato oltre 3 miliardi di stream globali, più di 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 d’oro. Il suo tour corrisponde anche al festeggiamento dei suoi 50 anni d’età e sta infiammando i maggiori palcoscenici italiani. “Siamo molto contenti che un dj della fama di Gabry Ponte venga qui a Chiusano San Domenico – sono state le prime parole del sindaco della cittadina avellinese Carmine De Angelis - Siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto perché un artista di questo calibro unisce più generazioni di persone: dagli adolescenti agli adulti. Sono occasioni come questa che aggregano ancor di più la cittadinanza, all’insegna della musica e del sano divertimento.”

Il concerto si inserisce all’interno della cornice più ampia dei finanziamenti destinati alla cultura. Su questo aspetto, sempre il sindaco De Angelis ha aggiunto: “La serata con Gabry Ponte è stata finanziata tramite i fondi della Misura Borghi – Linea B del Ministero della Cultura. Questo fa capire quanto sia importante per paesi come Chiusano San Domenico ma direi per tutta l’Irpinia, avere un canale diretto di comunicazione con gli enti nazionali. Eventi come questo servono a rilanciare il turismo ma anche a dare spazio alla creatività e alle forze propulsive presenti tutto l’anno sul territorio. Il richiamo sarà sicuramente regionale, ci aspettiamo tantissima gente e speriamo che possa essere solo uno dei tanti eventi realizzati in sinergia con il Ministero della Cultura.” Prima dell’inizio dello spettacolo, sarà previsto un dj set che catapulterà tutti i presenti tra gli anni 80-90 e 2000.

Non resta che aspettare l’apertura delle danze.