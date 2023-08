Tra le novità del Pisacane 2023 è che rappresentazione ripercorrerà, come di consueto, i momenti salienti dello sbarco e della tragica avventura di Pisacane e dei suoi 300 giovani e forti, ma narrati attraverso gli occhi e le gesta della Spigolatrice di Sapri, innocente e coraggiosa lavoratrice dei campi, addetta alla spigolatura del grano che dopo aver incontrato Pisacane e i suoi valorosi uomini per loro, confida che possano portare quel cambiamento agognato dalla povera gente del meridione. Alla fine, come recita la celebre poesia di Luigi Mercantini, non potrà che assistere impotente al loro massacro da parte delle truppe borboniche. Nel cast Paolo Puglia nel ruolo di Pisacane con la partecipazione di Rodolfo Medina, Ludovica Ferraro, Paolo Oppedisano, Simona La Porta, Salvatore Longobardi, Domenico Zampelli, Giovanna Navarra, Luigi Block, Antonio Coppola. Un programma ricco di appuntamenti che rientra nell’ambito nel POC “Tracce di Rivoluzione nelle Terre del Bussento – Oltre Pisacane”, con la direzione artistica di Nello Pepe. L’intento dell’idea progettuale è promuovere le peculiarità del territorio attraverso un’idea condivisa di promozione turistica e culturale su un’area omogenea comprendente i Comuni di Sapri (capofila), Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Morigerati, Torraca e Tortorella. Nello specifico si vuole, attraverso un momento di grande spettacolo, porre i riflettori su una pagina di storia che, seppur sfortunata, è stata uno dei primi tentativi che hanno portato, poi, alla nascita dello Stato Italiano. Allo stesso tempo vuole essere spunto di riflessione in merito all’origine del dibattito culturale dei problemi del Mezzogiorno.

L’edizione di quest’anno del Pisacane, proseguirà domenica 3 settembre, infine, alle ore 21.30 il Viale della Spigolatrice ospiterà il Premio Internazionale “Carlo Pisacane” a cura del Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane. Condurrà i lavori la giornalista Maria Rosaria Sica.