In programma lunedì 28 agosto alle ore 21:30 in Largo G. De Marco

Paupisi - Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50° Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi gli ultimi giorni di agosto, c’è l’attesissimo concerto de ‘Il Canzoniere della Ritta e della Manca’ in programma lunedì 28 agosto alle ore 21:30 in Largo G. De Marco. Un concerto di pregevole tessitura musicale e di alta qualità che proporrà all’ascoltatore il recupero dei suoni tipici del Sud attraverso una contaminazione in chiave moderna dei brani, sia per quelli di propria composizione sia di quelli attinti dalla tradizione e riproposti. Nella seconda parte dello spettacolo si eseguiranno brani più tradizionali suonati dal gruppo, senza però contraddire mai il suo ‘stile’ che li ha resi protagonisti e promotori di una nuova corrente artistica e di una nuova “Musica Popolare Contemporanea”. ‘Il Canzoniere della Ritta e della Manca’ nasce nel 1984 intorno ad un lavoro di ricerca sulle musiche della tradizione popolare del Sannio beneventano e, più in generale, dell’Italia meridionale. Nel 1987 si istituzionalizza con la nascita della omonima cooperativa. L’organizzazione della rassegna di musiche popolari “Né Sole Né Luna” (1988/1992), stimola un cambiamento nell’indirizzo di ricerca, privilegiando i suoni e i colori dell’intera area mediterranea. La band si rinnova e, convinti che gli stili della tradizione popolare possano validamente rispondere alle esigenze della musica moderna, partecipa a “Indipendenti 91”, un concorso indetto dal mensile Fare Musica, giungendo fra i primi sei finalisti.

Il Canzoniere è inserito in due compilation edite dalla rivista European Musician di diffusione europea: European Mix (MMM-Musik-Media-Verlag 1992) e Italian Homemix ’94 (European Musician/PDC 1994). Il Compact Disc “Malevento”, prodotto dal gruppo ed edito dall’etichetta Robi Droli, è la sintesi di un lungo lavoro di ricerca. Il CD è accolto molto favorevolmente dalla critica nazionale ed internazionale. E’ in “Roots Music Atlas”, CD che raccoglie i gruppi più significativi del catalogo Robi Droli 1995. Tra i vincitori della prima edizione del concorso “Inedito per Maria” (direzione artistica Eugenio Bennato – Terni settembre 1995) è nella compilation che raccoglie tutte le canzoni vincitrici, edita e distribuita dalla Audiovisivi San Paolo e dalla Emi. Intensa e continua l’attività concertistica e la partecipazione a prestigiose rassegne di musica etnica tra cui in Volubilis (Casablanca) al Festival Internazionale della musica Popolare oltre a varie apparizioni su Rai 1 con il Maestro Leonardo Quadrini al premio “Braille” nel 2007, ed ancora da Isola Capo Rizzuto sempre su Rai 1 nell’agosto del 2008, ed altre manifestazione a carattere nazionale durante tutto il 2009. Nel 2010 chiude il tour a Scafati nell’ambito della ricorrenza Nazionale della importantissima “ Battaglia di Scafati”; Nel 2012 e nel 2017 partecipa con grande successo di pubblico a “Città Spettacolo” di Benevento. Fino ad oggi sta continuando l’attività concertistica del gruppo in numerose piazze e teatri del Sud Italia.

Quindi lunedì 28 agosto dalle ore 21.30 a Paupisi Pio Grasso, Tony Stefanelli, Ezio Cerulo, Giancarlo Sabatini, Jacopo Cerulo, Marisa Rapuano e Alfonso Coviello…che sono ‘Il Canzoniere della Ritta e della Manca’ invaderanno il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50° Sagra del Cecatiello con i ritmi di una nuova “Musica Popolare Contemporanea”.