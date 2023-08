Borrelli: "Prepotenza inaccettabile, segnalate immagini a Carabinieri forestali. Garantire incolumità ai bagnanti e proteggere le spiagge dalle continue incursioni”

Litorale Domitio - Bagnanti basiti assistono al passaggio delle moto da enduro guidate a tutta velocità sulla battigia del Litorale Domitio. E’ il contenuto del video inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli da un testimone che ne sottolinea l’inopportunità, la scorrettezza e l’estrema pericolosità. “Inutili e dannose prodezze che potrebbero mettere in serio pericolo l’incolumità dei presenti oltre a produrre inquinamento acustico e ambientale, danneggiando le spiagge e violando la quiete di chi vorrebbe trascorrere una giornata al mare in tranquillità. E’ una prepotenza inaccettabile che denota come ci sia sempre meno attitudine al rispetto delle norme di convivenza civile e di sicurezza. Ho immediatamente girato le immagini ai carabinieri forestali affinchè si monitori il fenomeno, del quale ci sono già state diverse denunce negli ultimi mesi, e si identifichino i motociclisti da spiaggia”. Queste le parole di Borrelli.