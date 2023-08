L’Associazione è presieduta da Tommaso Romano ed ha sede a Napoli

Il Consorzio di tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino D.o.p., il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva D.o.p. Terre Aurunche, il Consorzio di tutela del Marrone di Roccadaspide I.G.P. e il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale I.g.p si sono uniti in Assoig, l’Associazione delle indicazioni geografiche. L’Associazione è presieduta da Tommaso Romano, alla guida del Consorzio San Marzano e già consigliere della Confcooperative FedAgriPesca Campania, ed ha sede a Napoli. Il suo scopo è favorire la promozione, la valorizzazione e la tutela delle indicazioni geografiche campane.