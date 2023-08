L’evento si terrà il 27 agosto alle ore 18:30 nell’atrio del Palazzo degli Uffici

Ariano Irpino - Il 27 agosto alle ore 18.30 il Partito Socialista Italiano sezione “Ireno Vinciguerra” è lieto di presentare il libro “Di Nuovo Avanti” del segretario nazionale del PSI Enzo Maraio. Il volume è il racconto di una scommessa. Di come il più giovane segretario del Partito Socialista Italiano ha immaginato di riportare in edicola uno tra i più antichi giornali d’Italia (1903). È il racconto di un anno di politica. L’Italia che a fatica si riprende dalla pandemia, della sinistra sconfitta alle ultime elezioni politiche, della destra illiberale che a picconate tenta di buttare giù lo stato sociale e le conquiste dei diritti civili. Ogni editoriale è la fotografia di un momento storico. Ma sono anche le fondamenta gettate nel Paese per immaginare la nascita di un grande Partito Socialdemocratico…

L’evento che si terrà nell’atrio del palazzo degli uffici ad Ariano Irpino, sarà moderato dall’illustre giornalista Rai Andrea Covotta, che converserà insieme all’autore sui contenuti di “ DI NUOVO AVANTI”. Parteciperanno il sindaco Enrico Franza, l’assessora alla cultura Maria Elena De Gruttola, il segretario cittadino Massimiliano Alberico Grasso, tra gli ospiti l’on. Umberto Del Basso De Caro.