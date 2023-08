Nel pomeriggio ci sarà il raduno e il primo allenamento

L’ASD Felice Scandone Avellino è lieta di annunciare l’inizio del ritiro precampionato in vista della nuova stagione sportiva. L’atteso ritiro avrà luogo a partire da oggi, presso l’impianto sportivo PalaCardito situato ad Ariano Irpino. Nel pomeriggio ci sarà il raduno e il primo allenamento sul parquet alle ore 19.30.

La scelta di Ariano Irpino come location per il ritiro precampionato è dettata dalla sua eccellente struttura sportiva, che offre le risorse necessarie per una preparazione di alto livello. Il PalaCardito è stato selezionato non solo per la sua e funzionalità, ma anche per l’atmosfera positiva e motivante che offre ai nostri atleti.

Il presidente della Asd Felice Scandone, Marco Trasente, esprime la sua soddisfazione sulla scelta del luogo del ritiro affermando: “Sono grato al sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, e dell’assessore allo sport, per il loro sostegno. L’obiettivo della società è quello di promuovere lo sport in provincia e di incoraggiare soprattutto i giovani a valorizzarlo”.

Durante il ritiro, la squadra lavorerà intensamente per costruire la migliore condizione fisica e tattica in vista della prossima stagione. Saranno programmate sedute di allenamento, amichevoli di preparazione e attività di team building, il tutto sotto la guida attenta dello staff tecnico guidato dal coach, Nino Sanfilippo.