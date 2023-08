Sabato 26 agosto, alle ore 18:30, nella splendida cornice dei Giardini Pensili del Castello d’Aquino

Grottaminarda - Sarà presentato alla cittadinanza ed alla stampa, sabato 26 agosto, alle ore 18:30, nella splendida cornice dei Giardini Pensili del Castello d’Aquino, il libro sulla storia del calcio grottese scritto da Franco Angrisano, “Anni Ruggenti”, Versi Editore. Un volume che ripercorre quasi cento anni di vita, dal 1934 al 2023, analizza con passione alcuni dei suoi momenti più importanti e delinea le figure di diversi mitici calciatori. Viene così rispolverato il lustro calcistico di Grottaminarda che, grazie all’espressione del talento dei suoi campioni, più volte è balzata agli onori delle cronache sportive provinciali e regionali, rafforzandone l’immagine ed il prestigio. Attraverso la certosina verifica delle fonti, dei fatti, delle notizie sopravvissute all’incuria del tempo, ed il dialogo con i diretti artefici, si sviluppa una narrazione equilibrata ed imparziale, per non far cadere nel dimenticatoio e poi nel definitivo oblio, una storia che ha coinvolto tante generazioni di grottesi e che si spera possa continuare ad appassionare anche quelle future.

Alla serata di presentazione di “Anni Ruggenti” interverranno il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane, l’Assessore alla Cultura, Marilisa Grillo, il Consigliere Delegato allo Sport, Michele Spinapolice, oltre all’autore Franco Angrisano. Il giornalista Norberto Vitale, il quale ha curato la prefazione dell’opera, modererà l’incontro che si preannuncia dal gusto “amarcord”. Da sottolineare che il libro promuoverà una libera raccolta di donazioni finalizzate all’acquisto di un defibrillatore da destinare al Campo Sportivo “Massimo Romano”.