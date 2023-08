Sono state rilevate varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada

Bagnoli Irpino - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, nel weekend appena trascorso ed in linea con le direttive impartite dal Prefetto del capoluogo irpino, hanno intensificato l’attività di controllo con quella già quotidianamente svolta, al fine di implementare un’incisiva azione preventiva e garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e quella della legalità, in considerazione dell’incremento e dell’interesse di turisti verso la località montana del Laceno. Il fine settimana è trascorso serenamente e senza criticità significative, anche grazie all’importante dispiegamento predisposto di pattuglie e posti di controllo che hanno presidiato l’intera area e le arterie che conducono all’altopiano e che hanno sottoposto a controllo una sessantina di veicoli ed un centinaio di persone nonché alcuni esercizi commerciali. In tale contesto, sono state rilevate varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.