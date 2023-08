A bordo vi erano due giovani coniugi e tre cani

I vigili del fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 19 agosto sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 32,500 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio di un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area.

A bordo Vi erano due giovani coniugi e tre cani, provenienti dal Napoletano e diretti in Puglia, tutti in salvo ma visibilmente spaventati.