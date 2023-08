Una struttura fatiscente, con pali di ferro arrugginiti che spuntano a pelo d’acqua e pavimentazione parzialmente divelta

Riceviamo e pubblichiamo: Napoli, pontile Saint Tropez preso d’assalto. Borrelli (AVS): “Lavori mai partiti a tre anni dal bando, presenterò nuova denuncia alla Procura”

“Il pontile Saint Tropez nel cuore del Lungomare di Mergellina è tornato a essere preso d’assalto da tuffatori in erba e bagnanti che, nonostante le condizioni a dir poco precarie e degradate della struttura, continuano ad affollarla noncuranti dei tanti pericoli. Una struttura fatiscente, con pali di ferro arrugginiti che spuntano a pelo d’acqua e pavimentazione parzialmente divelta. Eppure sono passati tre anni dall’assegnazione di un bando dell’Autorità Portuale a una società per la sua riqualificazione senza che nulla sia stato fatto. Una situazione inaccettabile per la quale procederemo a una nuova denuncia alla Procura della Repubblica affinché vengano chiarite tutte le responsabilità di questo vergognoso sconcio che mortifica il lungomare partenopeo oltre a costituire fonte continua di pericoli per gli irresponsabili che continuano ad affollarlo”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha annunciato una nuova denuncia alla Procura.