Si invitano tutti all’osservanza delle indicazioni nel rispetto di tutti coloro che ne hanno reale necessità

Il M.I.D. dopo un ampio confronto avvenuto questa mattina di concerto con il Vice Comandante della Polizia Locale di Avellino nella persona del Dr. Domenico Sullo relativamente al caso riportato sulla stampa della pioggia di multe per La Z.T.L. di Via Amabile, invita tutti i cittadini ancora non registrati nel circuito della zone a traffico limitato a recarsi presso il comando della Polizia Locale di Avellino per presentare la documentazione al fine di ottenerne facoltà di accesso, mentre i titolari di pass regolari e in corso di validità che hanno ricevuto già notifica di sanzione possono recarsi al Comando per presentare idonea documentazione al fine di poterne richiedere diritto e in ogni caso richiederne annullamento.

In conclusione, si invitano tutti all’osservanza delle indicazioni nel rispetto di tutti coloro che ne hanno reale necessità.