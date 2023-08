www.irpinia24.it

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, intorno alle ore 11’30 di oggi 17 agosto, è intervenuta sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km.106 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata,per un incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli, due autovetture ed un furgone. Sette le persone in totale a bordo dei mezzi, di cui due, una mamma con una bambina rimanevano ferite e venivano trasportate dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposte a cure mediche. Per le altre cinque persone coinvolte nessuna grossa conseguenza, e venivano visitate sul posto. I veicoli coinvolti sono stati messi in sicurezza, inevitabili disagi alla circolazione si sono registrati in questo periodo di eccessivo traffico.La famiglia che ha avuto la peggio, era composta da marito, moglie una figlia di 17 anni e una bambina di sette. La peggio l’ha avuta la mamma con la ragazza di 17 anni, venivano da Lecce ed erano diretti a Napoli.