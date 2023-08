Manocalzati (Av) – Ultimo appuntamento estivo di Innamorati della Musica 2023

Manocalzati (Av) -

Sabato 19 agosto ultimo appuntamento estivo di Innamorati della Musica 2023: ad esibirsi in un raffinato recital pianistico dal titolo “Goyescas” il pianista napoletano Francesco Caramiello. Allievo di Vincenzo Vitale e Massimo Bertucci, si è diplomato con lode presso il Conservatorio di Napoli e in seguito ha studiato con Aldo Ciccolini. Si è inoltre diplomato in composizione sotto la guida di Bruno Mazzotta.