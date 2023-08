Sagra del Cecatiello anche lo spettacolo dei fuochi piromusicali ‘Vita’

Al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada-50° Sagra del Cecatiello anche lo spettacolo dei fuochi piromusicali ‘Vita’

Ci siamo!! Mancano poco più di 10 giorni per l’apertura del sipario sull’evento tanto atteso non solo dai paupisani ma da tanti e tanti buongustai campani e non: il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada-50° Sagra del Cecatiello in programma a Paupisi dal 25 al 30 agosto ed organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Regione Campania, Gal Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli, Comune di Fragneto Monforte, parrocchia Santa Maria del Bosco, Rete Destinazione Sud, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata-Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, Fondazione ‘Terre Magiche Sannite’, ‘Motomaniaci’ e con il supporto di tantissimi volontari.

Numerosi sono gli appuntamenti in programma all’interno della kermesse e, come di consueto, anche nell’edizione 2023 non poteva mancare il tradizionale spettacolo dei Fuochi Piromusicali dal titolo “The Life” a cura della ditta Pannella di Ponte che si terrà lunedi 28 agosto alle ore 23:45. Un appuntamento ormai che si rinnova e che anno dopo anno si arricchisce di effetti speciali richiamando in paese sempre più appassionati. “Lo spettacolo piromusicale del 28 agosto – afferma Dario Orsillo, presidente della Pro Loco di Paupisi – sarà incentrato sul tema della Vita, sul dono più grande che abbiamo. Capirlo è fondamentale per renderci conto di quanto sia importante cercare di trarne tutto il meglio. Tutti noi viviamo momenti tristi e negativi, ma dobbiamo superarli e trovare ciò che di bello la Vita ha da offrirci. Un messaggio quindi di speranza e di positività”. Anche quest’anno ci sarà la partecipazione degli artisti di strada nello spettacolo dei fuochi d’artificio e che faranno catapultare gli spettatori in un mondo fatato. “Sarà uno show unico e suggestivo e dal grande impatto emotivo – spiega Orsillo – che unirà l’arte pirotecnica ad affascinanti colonne sonore, con effetti di luce e coreografie degli artisti. Il cielo di Paupisi si riempirà di una luce luminosa, una grande coreografia che lascerà il pubblico a bocca aperta. Stupore, meraviglia e bellezza saranno gli ingredienti di questo spettacolo che difficilmente sarà dimenticato. Sarà quindi impossibile mancare al Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – conclude Orsillo – che quest’anno taglia le 50 candeline, e che avrà come re assoluto il cecatiello paupisano insieme naturalmente a tanti altri piatti della nostra tradizione”.