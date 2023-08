Un viaggio alla scoperta della città sotterranea di Avellino

Tra le varie iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale, “Avellino Sotterranea” è sicuramente una di quelle maggiormente riuscite, continuando a registrare il sold out a tutte le date previste.

Un viaggio al di sotto del Centro Storico che sarà possibile vivere anche nella serata di Ferragosto: il 15 agosto, alle ore 21.00, verrà replicato il percorso alla scoperta della città sotterranea di Avellino.

Il tour sotterraneo è stato organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto “Riscopriamo Avellino”: da piazza Duomo sino alla Cripta romantica di via Sette Dolori, proseguendo per i Cunicoli longobardi sotto la Torre dell’Orologio, per giungere infine alle Grotte di Villa Amendola, in via dei Due Principati.

“Avellino Sotterranea” è dunque un progetto che arricchisce la programmazione dell’estate avellinese: «Il successo di pubblico e l’alto gradimento riscontrato» – ha dichiarato la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi – «ci ha indotti a promuovere, convintamente, questa tappa straordinaria di uno dei più amati percorsi guidati del programma “Riscopriamo Avellino”. Una programmazione che va a braccetto con la riscoperta e la valorizzazione anche culturale della nostra storia e delle nostre origini. Pensata per durare tutto l’anno, oggi si inserisce armonicamente nel quadro complessivo di un’offerta estiva per tutti i gusti e tutte le età, perché straordinariamente variegata» – ha concluso Laura Nargi.