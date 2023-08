Un rogo è scoppiato nella tarda mattinata di domenica sul monte Epomeo a Ischia

Ischia, rogo sul monte Epomeo. Borrelli (AVS): “Bene intervento tempestivo dei vigili del fuoco, massima allerta in questo periodo”

Un rogo è scoppiato nella tarda mattinata di domenica sul monte Epomeo a Ischia, in località Frassitelli. Una colonna di fumo visibile in tutta l’isola si è stagliata in cielo e la cenere si è sparsa per una vasta area circostante. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che stanno contenendo l’incendio con l’impiego di mezzi aerei.

“Il rogo che ha coinvolto un’area abbastanza estesa nei pressi della cima del monte Epomeo è stato contenuto grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che, con l’ausilio degli elicotteri, hanno contenuto da subito una situazione che avrebbe potuto diventare estremamente pericolosa vista la presenza di venti che alimentavano le fiamme. Bisogna prestare la massima attenzione in questo periodo per evitare che i comportamenti scellerati o criminali da parte di alcuni personaggi causino danni irreparabili per il nostro territorio. Massima allerta dunque da parte non solo delle forze dell’ordine ma anche dei cittadini che hanno il dovere di vigilare e segnalare tempestivamente le emergenze, come accaduto in questo caso”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione del rogo da alcuni residenti