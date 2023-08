Aggressione al pronto soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco

Torre del Greco, ricoverato al Ps devasta i locali. Borrelli (AVS): “Lavorare negli ospedali non può essere terno al lotto, misure severe per aggressori e presìdi fissi delle forze dell’ordine”. Il personale sanitario: “Siamo esasperati, pronti a incrociare le braccia”

Nella tarda serata di sabato un 43enne di Ercolano giunge al pronto soccorso dell’ospedale ‘Maresca’ di Torre del Greco dove gli saranno diagnosticate sei coltellate alla schiena, una delle quali ha perforato un polmone. Una volta affidato alle cure mediche il paziente dà in escandescenza creando il panico tra i presenti e, come denunciato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, inizia a devastare la struttura. I Carabinieri, allertati da un collega in borghese presente in quel momento nell’ospedale, sono giunti sul posto evitando il peggio. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di due fratelli di 24 e 31 anni, entrambi di Ercolano. Sono gravemente indiziati del tentato omicidio.

“Si tratta dell’ennesimo atto criminale ai danni del personale e delle strutture sanitarie che, alla base, è scaturito da un altro gesto criminale ancor più grave come il tentato omicidio di una persona. Nella provincia di Napoli si respira un clima di violenza intollerabile e spesso a farne le spese sono proprio coloro che intervengono per salvare vite umane. Nei pronto soccorso, nelle corsie degli ospedali e sulle ambulanze del 118 lavorare è diventato un vero e proprio terno al lotto. Bisogna prevedere presìdi fissi delle forze dell’ordine in tutti gli ospedali a rischio, e il Maresca è uno di questi. Per quanto riguarda tutti i protagonisti di questo episodio mi auguro che vengano condannati come meritano. La mia solidarietà va a medici, infermieri e guardie giurate del Maresca coinvolti in quest’ennesimo episodio di violenza”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli al quale alcuni dipendenti dell’ospedale hanno recapitato una richiesta di aiuto: “tutti noi colleghi abbiamo subito l’ennesima aggressione ad opera di un violento che ha sfasciato le strutture del pronto soccorso del Maresca. Siamo stanchi di lavorare in queste condizioni, vogliamo protezione. Non si può presidiare un pronto soccorso solo con una guardia giurata. Siamo pronti ad incrociare le braccia”.