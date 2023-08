Omaggio alla Carrà di Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi

Daniele Silvestri accende Borgo Ferrovia con un concerto indimenticabile. Stasera l’omaggio alla Carrà di Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi

Via Fontanatetta, Borgo Ferrovia, si è trasformata in un mare di fan e appassionati. Daniele Silvestri, con la sua energia inconfondibile e le sue canzoni indimenticabili, ha fatto registrare un “pienone” assoluto, confermandosi uno dei grandi protagonisti della musica italiana.

Gli scatti aerei mostrano una Via Fontanatetta gremita, con migliaia di persone radunate per celebrare e condividere una serata all’insegna della buona musica e dell’entusiasmo. La risposta del pubblico dimostra la capacità di Silvestri di unire generazioni diverse sotto lo stesso cielo grazie alle sue canzoni intramontabili. Da “Occhi da Orientale” a “Le cose che abbiamo in comune”, passando per un viaggio nel suo nuovo album “Disco X”, dettagliato e raccontato tra una canzone e l’altra. Poi il bis con un omaggio a Lucio Dalla e le melodie da ballare di “La Paranza” e “Salirò”. Applausi scroscianti per il cantautore e per tutta la sua band al termine dell’esibizione. Contemporaneamente, in Piazzetta Biagio Agnes, Marcello Apicella ha omaggiato i grandi della musica italiana nella rassegna “Sabato in Piazzetta”.

E mentre l’eco di questa performance straordinaria risuona ancora nelle vie di Borgo Ferrovia, l’Avellino Summer Festival è già pronto per un altro appuntamento da non perdere. Questa sera, Piazza Libertà diventerà il palcoscenico per l’atteso omaggio alla leggendaria Raffaella Carrà. A rendere questo tributo ancora più speciale ci saranno Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, due icone dell’entertainment italiano che daranno vita a una serata carica di emozioni, ritmo e nostalgia. L’appuntamento, inserito all’interno della rassegna “La Domenica Italiana” è fissato alle ore 21.00.