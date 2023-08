Stasera il grande evento con Daniele Silvestri alla Ferrovia

Avellino – Un’incredibile serata di musica e passione ha animato Parco di Nunno (Piazza Kennedy) durante la serata appena trascorsa. La magia è stata resa possibile grazie al talento di ‘A Lumanera, il gruppo folk che ha dato il via alla rassegna di musica popolare, inserita per la prima volta nell’ambito dell’Avellino Summer Festival.

Un’esibizione memorabile che ha dimostrato, una volta di più, quanto le radici e le tradizioni irpine siano ancora profondamente sentite e condivise. Non è stato soltanto un concerto: è stata una vera e propria celebrazione dell’identità locale, con un pubblico partecipe che ha cantato, ballato e fatto proprie le note e i ritmi della nostra amata terra irpina.

Il pubblico, che ha risposto in modo entusiastico rendendo la serata un successo. Insomma, anche Piazza Kennedy quest’estate rivivrà grazie alla programmazione della rassegna di musica popolare. Esperimento riuscito.

Questa sera, un altro grande appuntamento aspetta tutti gli appassionati di buona musica. Borgo Ferrovia sarà il palcoscenico d’eccezione per l’atteso concerto di Daniele Silvestri. L’evento avrà luogo alle ore 21 in Via Fontanatetta, il palco è allestito adiacente al campo da calcio. La città è pronta a vivere un altro indimenticabile momento dell’Avellino Summer Festival. L’ingresso, come sempre, è gratuito.

Contemporaneamente, in Piazzetta Biagio Agnes (Corso Vittorio Emanuele) prosegue la rassegna “Sabato in Piazzetta”. Esibizione live di Marcello Apicella.