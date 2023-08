Oggi si sono concluse le operazioni di installazione delle colonnine che custodiscono il prezioso attrezzo salvavita.

INSTALLATE LE COLONINE CON I DEFIBRILLATORI: VERSO “GROTTAMINARDA CARDIO PROTETTA”

Piazza XVI Marzo, via Valle (nei pressi dell’Ufficio Postale), via Castello (ingresso Chiesa Santa Maria Maggiore). Queste le tre postazioni della cittadina dove sono stati posizionati gli altrettanti defibrillatori donati dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda all’Amministrazione comunale e quindi alla Comunità. in nome di un progetto simbolicamente denominato “Grotta cardio protetta”.

Nei prossimi giorni partiranno i nuovi corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore, aperti a tutti.

Oggi si sono concluse le operazioni di installazione delle colonnine che custodiscono il prezioso attrezzo salvavita. Operazioni seguite direttamente dai volontari, dal Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda, Michele De Luca, dall’ Amministrazione comunale di Grottaminarda, dal Consigliere con Delega alla Sanità e alla Promozione della Salute, Antonio Vitale.

«Innanzitutto – afferma Vitale – voglio ringraziare da amministratore ma soprattutto da cittadino grottese, chi ha reso possibile tutto questo, vale a dire l’Anpas di Grottaminarda. Circa un anno fa abbiamo concertato insieme di dar vita a questo progetto che ritengo importantissimo per la nostra comunità. Ora si passa alla formazione attraverso dei corsi perché è fondamentale che più persone possibile sappiano utilizzare questi defibrillatori.

Abbiamo installato i dispositivi in punti strategici della Città, tra una ventina di giorni ci verrà donato, sempre dalla Pubblica Assistenza, un altro defibrillatore che installeremo nella frazione di Carpignano.

Spero che la Comunità sappia custodire questi preziosi dispositivi evitando atti di vandalismo. A tal proposito ricordo che le colonnine sono tutte videosorvegliate. La salute è un elemento fondamentale della nostra vita e noi dobbiamo fare di tutto per tutelarla».