Si terrà il 16 agosto in Piazza Libertà

Riceviamo e pubblichiamo: L’ingresso all’area disabili per l’evento del 16 agosto in Piazza Libertà dell’Avellino Summer Festival sarà garantito attraverso un percorso a cui si potrà accedere da Piazza Garibaldi. Sarà possibile accedere all’area disabili posta in Piazza Libertà solo in caso di comprovata disabilità motoria. La capienza massima è di 20 persone con disabilità, accompagnate da al massimo una persona ognuna. Per ottenere l’accesso all’area disabili è necessario inviare una richiesta di accredito all’email ufficiale dell’Avellino Summer Festival (avellinosummerfest@gmail.com) indicando Nome, Cognome e Data di Nascita della persona con disabilità e dell’accompagnatore, allegando un valido documento d’identità di entrambi e un certificato per comprovare la disabilità della persona da accreditare. La richiesta di accredito va inviata entro e non oltre le ore 18.00 del 15 agosto. Eventuali richieste pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.