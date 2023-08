Altavilla Irpina (Av) – 41enne arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di una coppia di coniugi sottoposta agli arresti domiciliari. Nell'avvicinarsi alla porta d'ingresso dell'abitazione disposta per tale misura, i militari hanno notato un pregiudicato del luogo che alla loro vista si è dato alla fuga a piedi. Quindi, nel maldestro tentativo di disfarsene, getta un involucro che, prontamente recuperato dagli operanti, è risultato contenere una dose di cocaina. Raggiunto e fermato, l'uomo ha continuato ad opporre una viva resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro un Carabiniere. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi del militare fatto segno dell'aggressione (che comunque è stato colpito e ferito, fortunatamente in modo non grave) e all'immediato intervento del collega, che l'azione non ha prodotto più gravi conseguenze. Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 41enne è stato tratto in arresto per i reati di minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. D'intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con la formula del rito direttissimo. La droga è stata sottoposta a sequestro.

