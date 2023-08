La tradizione irpina dei monumenti di paglia

Si è tenuta stamattina presso la Sala Grasso dell’Amministrazione Provinciale di Avellino la conferenza stampa di presentazione della rete dei riti di grano che si svolgono in Irpinia.

La conferenza, promossa dall’Unpli e dalla “Pro Loco d’Italia”, ha visto la partecipazione del sindaco di Flumeri Angelo Lanza, Giuseppe Pescatore di Fontanarosa, Carmine Ciullo di Frigento, Giancarlo Ruggiero di Mirabella Eclano, Franco Roberto e vice-sindaco Umberto Colantuono di Villanova del Battista.

Continuano i lavori per promuovere la cultura contadina irpina ed è stata promossa la candidatura dei monumenti di paglia come patrimonio dell’Unesco.

Durante la conferenza è intervenuto Tony Lucido, presidente regionale dell’Unpli: «La Tirata dei carri fa parte della tradizione contadina tipica delle zone interne appenniniche. L’Unpli da anni segue il recupero della memoria e la proposta di far diventare la Tirata patrimonio dell’Unesco».

«Si parte con l’Alzata di un Giglio completamente fatto a mano, messo in verticale per poi essere traslato il 15 agosto. Le nostre tradizioni rappresentano un volano per la nostra economia e per questo dobbiamo lavorare per divulgarle ancora di più» – ha concluso Angelo Lanza, sindaco di Flumeri.