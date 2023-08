Temi da affrontare: il reddito di cittadinanza, Polo logistico e Fondi PNRR

La segreteria provinciale del PD ha convocato per domani 8 agosto alle ore 10 presso la sede di via Tagliamento una conferenza stampa per affrontare temi di stringente attualità dell’agenda politica:

Reddito di cittadinanza;

Polo logistico e Fondi PNRR.