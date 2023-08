Borrelli (AVS): “Prosegue drammaticamente emergenza estiva degli sversamenti illegali. Subito controlli e bonifiche in entrambe le aree”

Napoli – “Prosegue senza sosta il dramma degli sversamenti illeciti di rifiuti nel periodo estivo in provincia di Napoli. Ci sono giunte due nuove richieste di aiuto con tanto di segnalazioni fotografiche: a Torre Annunziata in via Traversa Siano c’è una vera e propria discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere abbandonati in quella che, secondo i segnalanti, è una servitù di passaggio del Comune dove chiunque ritiene di poter sversare impunemente; a Sant’Antimo, in via degli Oleandri all’interno di un’area privata, sono invece stoccate tonnellate di rifiuti speciali, ivi compresi alcuni cassonetti per la raccolta differenziata, bidoni di vernici, residui di lavorazioni edili e industriali, a soli 4 metri dalle abitazioni circostanti. Alcuni dei residenti, pazienti oncologici, hanno difficoltà finanche a respirare. Ho chiesto ai commissari prefettizi dei due comuni di avviare subito una ricognizione su queste due situazioni che ritengo altamente pericolose per la salute pubblica, auspicando in interventi celeri e risolutivi per bonificare le aree” . Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni fotografiche dei due siti.