La seconda edizione dell'evento si terrà l'8, il 9 e il 10 settembre

Pietrastornina - “Dopo il grande successo dello scorso anno non potevamo non restituire la fiducia che in primis nel nostro paese, attraverso autorità, privati e singoli cittadini, ma anche fuori da esso ci hanno accordato lo scorso anno ” afferma soddisfatto il presidente Fulvio Urciuolo. “Si ripartirà da una base solida ma non mancheranno novità che, ne sono certo, colpiranno i visitatori“.

Un festival di tre giorni per tutte l’età con vere ambientazioni western, cibo e vestiti dell’epoca, buona musica e tante sorprese.