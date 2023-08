"La lotta al cancro deve diventare una priorità dell’azione politica dei prossimi anni"

“Da parlamentare mi sono battuta molto per garantire i più elementari diritti ai pazienti oncologici. In primis ho fortemente sollecitato l’adozione definitiva del Piano Nazionale Oncologico, in linea con quello europeo, con una road map per la sua concreta attuazione: completare il percorso istitutivo del Registro nazionale tumori e della rete dei registri regionali, investire nella prevenzione sviluppando forme di comunicazione sui corretti stili di vita dalla scuola fino ai luoghi di lavoro. La lotta al cancro deve diventare una priorità dell’azione politica dei prossimi anni. Esattamente un anno fa ho presentato alla Camera la proposta di legge dal titolo “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, nonché in materia di organizzazione delle attività di assistenza e riabilitazione oncologica. Ebbene ieri con il voto unanime alla Camera dei deputati questa proposta di legge diventa realtà con essa decade l’obbligo di dichiarare di avere avuto il cancro. “La legge per il diritto all’oblio oncologico è una grande conquista di civiltà per il nostro Paese perché chi è guarito deve spesso affrontare ostacoli e discriminazioni dovute per lo più a una sorta di stigma sociale che gli impedisce di accedere ad alcuni servizi, considerati quasi un privilegio per persone sane. La lotta al cancro non ha colori politici e solo potenziando il Sistema Sanitario Nazionale e garantendo pari diritti agli ex pazienti potremo garantire a chi vive questa patologia una vita dignitosa .” Così la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani tra le promotrici di iniziative in materia di prevenzione e cura delle malattie oncologiche.

“Colmiamo un vuoto legislativo che aveva creato discriminazioni sociali inaccettabili per categorie di persone che hanno tutto il diritto di vivere una quotidianità normale e di avere progetti. Un ringraziamento alle nostre deputate Marianna Ricciardi e Gilda Sportiello che hanno lavorato per ottenere questo fondamentale risultato” – conclude Villani-.