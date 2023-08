Nargi: "Consolidiamo il ritrovato appeal del capoluogo"

Avellino – Parte l’Infopoint turistico della città di Avellino. Dopo aver invertito la rotta dei flussi e restituito appeal al capoluogo, grazie alla strategia approntata 4 anni fa dalla vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, l’Amministrazione comunale realizza un altro step del suo programma di sviluppo della città. Temporanea e sperimentale, perché il Comune è al lavoro su un progetto permanente, la struttura allestita a Piazza Libertà sarà inaugurata domani mattina. Resterà aperta tutti i giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 19 alle 21, ed il sabato e la domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 19 alle 21. Qui saranno veicolate tutte le informazioni sulle attività turistiche e culturali che vedono protagonista l’ente di Piazza del Popolo, insieme alle nuove cartoline della città fatte realizzare dall’Amministrazione. Una programmazione che perdura tutto l’anno e che ormai abbraccia l’intera città: dalle informazioni sui cartelloni degli eventi estivi ed invernali al teatro, dalle attività turistiche organizzate nel centro storico e nella città sotterranea, alle mostre culturali di richiamo che abbiamo lanciato all’interno dell’ex Eliseo ed al nuovo Polo universitario in partenza. Passando per i grandi eventi legati all’enogastronomia, come “Eurochocolate”.

A tal proposito, l’Assessorato al Turismo presenta ufficialmente anche il grande hashtag “lovellino”, esposto anche in questo caso a Piazza Libertà. Una grande scritta bianca e rossa che racconta il brand della città, collegandosi alla kermesse internazionale che verrà allestita il prossimo febbraio, grazie ad una storica partnership con “Eurochocolate”. L’Infopoint, presso il quale sarà presente anche un totem interattivo, che verrà messo in funzione nei prossimi giorni, offrirà informazioni ulteriori rispetto ai servizi collegati alle tante iniziative culturali e turistiche che hanno consegnato agli avellinesi una città viva ed attrattiva: dai prezzi dei biglietti alle aree di sosta, dall’indicazione dei mezzi di trasporto ed ai relativi orari, fino ai parcheggi disponibili. Una vasta gamma di informazioni e di servizi, insomma, anche a vantaggio degli operatori turistici e delle strutture ricettive attivi sul territorio, che potranno beneficiare della diffusione e della messa in rete, su ampia scala, dell’offerta turistica comunale.

«In questi 4 anni, siamo riusciti nell’impresa di trasformare il capoluogo in un centro dal forte appeal turistico. – evidenzia la vicesindaco Nargi – L’Infopoint rientra appieno nella strategia concepita all’inizio della consiliatura, ormai ben delineata e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Continueremo a svilupparla per consacrare la centralità che Avellino si è riconquistata nell’intera nostra regione. Sempre in questa direzione – aggiunge – presentiamo contestualmente la scritta “lovellino”, che brandizzerà la città di Avellino legandola alla kermesse internazionale dell’Eurochocolate, in programma il prossimo febbraio».