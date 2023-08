Domani, venerdì 4 agosto 2023, ore 19,00, all' Auditorium San Bernardino

Morcone - Domani 4 agosto 2023, ore 19,00 a Morcone, Auditorium San Bernardino, nell’ambito della sessantaseiesima edizione dell’Estate Morconese, la Kinetès Edizioni presenta Serata in …giallo. danza, musica e mistero. Interverranno Edmondo Tucci, primo ballerino e coreografo del Teatro San Carlo di Napoli; Ciro Sabatino, giornalista, fondatore e direttore del webmagazine Gialli.it e del Festivàl del Giallo Città di Napoli; Massimo De Matteo, attore napoletano e tra i protagonisti del successo televisivo Rai “Il Commissario Ricciardi”. I danzatori Marzia Ambrosiano e Bruno Monfregola saranno accompagnati al violoncello da Gaia Ferrantini. Condurrà la serata, Rossella Del Prete, Direttrice editoriale di Kinetès. Per gli amanti dei gialli, la Kinetès Edizioni propone un incontro che è un’esperienza molto vicina a una rappresentazione teatrale. Partendo dalla lettura del libro di Edmondo Tucci, “La ragazza del pozzo” (Kinetès Edizioni 2023), Serata… in giallo evocherà quel particolare mondo romanzesco in cui i personaggi della vicenda dialogano, interrogano, investigano, in un turbine di rivelazioni, accuse, confessioni, colpi di scena…Luisa, giovane e bella, conduce una vita normale, ma con un amore mai confessato. Tutto sembra perfetto, scandito da piccoli riti e orari sempre uguali in una Napoli affollata, rumorosa e apparentemente indifferente alle fragilità umane…fino a quando, un giorno, la ragazza sparisce nel nulla…

Il coinvolgimento del pubblico è assicurato: “entrerà nel romanzo” con la curiosità per il mistero, per l’indagine, calandosi nei panni dei vari personaggi…magari del tormentato commissario Perez o dello stesso assassino! La storia, e la geografia, del genere letterario più amato dagli italiani sarà attraversata con due guide d’eccezione: Ciro Sabatino e Massimo De Matteo. Il primo, giornalista e redattore, è ormai completamente dedicato alla scrittura di genere con la rivista Gialli.it, ma soprattutto con l’organizzazione del Festivàl del Giallo Città di Napoli in collaborazione con il Comune di Napoli e il Consolato Francese – Istituto Grenoble (maggio 2023), cui hanno fatto seguito i “cinque tour sui luoghi del giallo”, in cui guiderà il pubblico nel corso del suo intervento. Il secondo, attore raffinato, autore e regista, allievo di Mariano Rigillo, Renato Carpentieri, Mario Santella e tanti altri, dopo essere entrato a far parte della Compagnia di Teatro di Luca de Filippo e aver ricoperto, accanto allo stesso compianto attore e regista, importanti ruoli nelle commedie del grande Eduardo, incontra il successo televisivo interpretando Giulio Colombo (il padre di Enrica) nella serie “Il Commissario Ricciardi”, sulla sceneggiatura di uno dei più affermati autori di gialli italiani, Maurizio De Giovanni.

Il gioco tra la musica di Johan Sebastian Bach, eseguita dal violoncello solo, e le coreografie create dallo stesso autore del romanzo, contribuiranno a rendere l’atmosfera più intrigante e carica di mistero…sullo sfondo le luci e le strade di una città che non dorme mai…Napoli.