Pomigliano, solidarietà al sindaco Russo

L'indagine per diffamazione non frenerà suo lavoro

- Pomigliano, Forza Italia riceviamo e pubblichiamo: solidarietà al sindaco Russo

Martusciello e Patriarca: indagine per diffamazione non frenerà suo lavoro

NAPOLI - «Solidarietà al sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo. Siamo certi che l’autorità giudiziaria saprà velocemente e positivamente valutare l’effettiva portata di accuse che fanno male soprattutto all’immagine della città».

A dirlo sono l’eurodeputato e commissario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, e la deputata e commissaria provinciale del partito azzurro, Annarita Patriarca, in relazione all’avviso di garanzia recapitato al primo cittadino per una presunta diffamazione nei confronti del comandante della polizia municipale.

«Da politico di esperienza qual è, il sindaco Russo è fortemente impegnato nella difesa del territorio e dei suoi concittadini, e nell’affermazione di un’azione amministrativa finalmente incisiva e in grado di rispondere alle esigenze della collettività – concludono i due esponenti forzisti –: sicuramente questo incidente giudiziario non ne frenerà l’impegno e la tenacia. La dialettica politica può essere a volte aspra ma mai dovrebbe essere portata in un’aula di tribunale perché il pluralismo e la libertà di opinione sono i motori che fanno andare avanti le democrazie».

Napoli, 2 agosto 2023