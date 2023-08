Lo scioglimento è l'occasione per dare finalmente delle risposte

- Caivano, Patriarca (FI): ora nuovo futuro per i cittadini

La deputata: scioglimento è occasione per dare finalmente risposte

CAIVANO – «Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Caivano, per le dimissioni di 13 consiglieri eletti, è l’ultimo atto di una stagione amministrativa che si è caratterizzata per immobilismo e inefficienza. Bisognerà ora impegnarsi, fin da subito, alla costruzione di un nuovo e diverso futuro per Caivano e per tutti i cittadini che meritano, finalmente, risposte e azioni concrete».

A dirlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito azzurro.

«Il primo passo sarà quello di lavorare a un tavolo delle alleanze che includa le forze moderate e tutti quei soggetti politici che – conclude la deputata – hanno a cuore le sorti della città».

Caivano, 2 agosto 2023