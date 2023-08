Avrà luogo, presso il Museo Irpino, Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Promossa dalla Provincia di Avellino e dal Museo Irpino in collaborazione con l’Associazione Arteuropa, avrà luogo, presso il Museo Irpino, Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, la mostra Fantasmagorie, esposizione di artisti contemporanei ad Avellino. P.zza De Marsico, 83100 Avellino tel. +39 0825 790733 / 790734 / 790539 info@museoirpino.it – www.museoirpino.it Venerdì 4 agosto dalle ore 17.30 sarà visitabile nelle sale espositive del Museo Irpino – Complesso Monumentale Carcere Borbonico, una collettiva tesa a mostrare e coinvolgere lo spettatore nelle rimembranze della corrente futurista. ‘’Al pensiero debole alla modernità si sostituisce il post-moderno che registra una condizione tale per cui l’uomo, lungi dal ritenersi creatore e protagonista di un nuovo mondo maggiormente evoluto e democratico, dovrà pervenire ad orizzonti maggiormente ristretti, temporalizzati , rinunciando a pretese di teorie assolute sull’io, sul mondo e su Dio, sul senso-non senso della storia e sul destino dell’umanità. È del tutto naturale, per restare nel perimetro delle arti visive, che in un questo clima post moderno si materializzano prodotti provocatori da parte di artisti entrati a torto o a ragione nella costellazione della notorietà.’’ ( ‘’Figli del pensiero debole, Leo Strozzieri’’) Questo Evento itinerante, curato da ARTEUROPA, prevede la partecipazione di 40 artisti di spessore internazionale, tutti selezionati dall’associazione operante da 30 anni a livello nazionale. L’ evento presenta un ampia panoramica sull’ arte contemporanea con un forte impatto emozionale.