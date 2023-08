Avellino e Grottaminarda (Av), fuga di gas ed incendio di un impianto fotovoltaico

Immediato l'intervento di Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi primo agosto, sono intervenuti in via Tagliamento, in centro città, per una fuga di gas. Infatti una ditta intenta in lavori di scavo per un allacciamento fognario, durante questi lavori ha tranciato una tubazione del gas cittadino di media pressione, provocando la fuoriuscita del metano.

La squadra intervenuta ha immediatamente messo in sicurezza l’area e a scopo precauzionale ha fatto evacuare un edificio limitrofo.

Per fortuna non si sono registrate persone ferite, nemmeno tra gli operai intenti nello scavo con mezzi meccanici. In seguito è intervenuta la ditta di gestione del gas in città per la riparazione della condotta danneggiata.

Sempre durante la mattinata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in via De Gasperi, sempre a Grottaminarda, per un incendio che ha riguardato un impianto fotovoltaico in un plesso scolastico della cittadina.

Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento e la messa in sicurezza del plesso.