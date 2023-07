la Commissione raccoglie pareri sul modello per la comunicazione delle tecniche di profilazione dei consumatori utilizzate dalle piattaforme

La Commissione avvia oggi una consultazione su un progetto di modello per la descrizione delle tecniche di profilazione dei consumatori che chi controlla l’accesso (i gatekeeper) applica ai propri servizi di piattaforma di base. I gatekeeper sono tenuti a presentare la descrizione alla Commissione nell’ambito degli obblighi loro imposti dalla normativa sui mercati digitali. Tutti i portatori d’interessi dispongono di sei settimane di tempo, fino al 15 settembre 2023, per esprimersi sul progetto tramite EUSurvey.

I gatekeeper raccolgono e accumulano grandi quantità di dati dagli utenti, il che limita la possibilità per i potenziali concorrenti e le start-up di competere con loro. La trasparenza delle tecniche di profilazione dovrebbe contribuire a evitare che la profilazione approfondita dei consumatori diventi lo standard del settore e consentire ai concorrenti di differenziarsi offrendo migliori garanzie in materia di tutela della vita privata.

Il progetto di modello specifica le informazioni minime che la Commissione si aspetta che i gatekeeper forniscano per migliorare la trasparenza delle tecniche di profilazione che utilizzano e la responsabilità. La descrizione deve essere sottoposta a audit indipendente e i gatekeeper devono pubblicarne una panoramica significativa e non riservata. Sia la descrizione che la panoramica devono essere aggiornate ogni anno.

L’obiettivo della consultazione è raccogliere le opinioni dei portatori di interessi sul progetto di modello per garantire che siano presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti della profilazione dei consumatori. In questo modo si garantirà la trasparenza e faciliterà la supervisione da parte della Commissione e delle autorità competenti. In particolare, la Commissione accoglie con favore i contributi dei potenziali gatekeeper, dei gruppi di interesse dei consumatori, degli esperti di dati, delle pertinenti autorità nazionali competenti, degli utenti commerciali delle piattaforme, come gli inserzionisti, e degli auditor attivi nei settori interessati.

La Commissione designerà i gatekeeper ai sensi della normativa sui mercati digitali entro il 6 settembre 2023. Le imprese designate disporranno successivamente di sei mesi per conformarsi all’elenco degli obblighi e dei divieti di cui alla normativa sui mercati digitali.