L'associazione di categoria delle guide turistiche targata Confesercenti

Anche ad Avellino e provincia ha avviato le sue attività Federagit, associazione nazionale di categoria, aderente ad Assoturismo e Confesercenti, a cui afferiscono le guide turistiche e gli accompagnatori abilitati. Scopo dell’organizzazione è valorizzare entrambe le professioni e tutelarne interessi e diritti. La delegata provinciale è Emilia Bonaventura, vicepresidente regionale della Campania. A suggellare il percorso, l’incontro nella sede di viale Italia, tra il numero uno della Confesercenti provinciale di Avellino, Giuseppe Marinelli, ed i rappresentanti di Federagit, alla presenza del presidente regionale della sigla, Marco Fiore. Una riunione molto positiva e foriera di nuove iniziative, mirate alla promozione e alla valorizzazione territoriale, all’incentivazione di nuove attività ed offerte nella filiera turistica locale delle aree interne e alla necessità di fare rete.

Ricordiamo che in questi giorni è all’esame del Consiglio dei Ministri il disegno di legge di riforma della professione di guida turistica che costituirà una svolta per il settore e darà risposta a tanti giovani che da anni attendono i nuovi esami abilitativi. Federagit, insieme ad altre associazioni di categoria, si è fortemente battuta ed impegnata per raggiungere questo risultato, perché è importante avere un’offerta turistica con alti standard qualitativi, che i professionisti, all’uopo formati, sono in grado di dare. Nella famiglia Confesercenti Assoturismo trovano posto, oltre alle guide turistiche e agli accompagnatori di Federagit, anche altre professionalità legate all’accoglienza, come le guide vulcanologiche e le guide escursionistico ambientali, tutti professionisti altamente formati e multilingue, in grado di condurre in sicurezza singoli e gruppi su vulcani e sentieri montani del territorio.

Per ulteriori informazioni, contatti ed adesioni è possibile rivolgersi agli uffici provinciali di Confesercenti 0825 679256 o scrivere a federagit@confesercentinapoli.it