Al via oggi, giovedì 27 luglio, alle ore 18:00 in Piazza Carmine Velardo

Si aprirà con una ‘chiacchierata’ l’VIII edizione delle Olimpiadi dei Forum Giovani a Cusano Mutri oggi giovedì 27 luglio alle ore 18:00 in Piazza Carmine Velardo e che vedrà coinvolte alcune delle associazioni operanti sul territorio. ‘Let’s talk, Associazioni e Territorio a confronto’ vuole essere un momento in cui, attraverso le testimonianze raccontate da chi è parte attiva della rete associativa territoriale, si possa giungere ad un confronto costruttivo. Interverranno: Alessandro Pepe (Presidente provinciale UsAcli Benevento), Marco Natale (Referente del Presidio di Libera Valle Caudina e Valle Telesina), Alfredo Lavorgna (Presidente della Fondazione Salute e Territorio), Daniele Belmonte (Presidente del Coordinamento Forum dei Giovani Provincia di Benvento). Modera l’incontro Teresa Morone. Al termine ci sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi dei Forum Giovani con spettacolo di danza aerea a cura dell’A.S.D. Tesolina Dance S e l’accensione del braciere. Ore 20:00 inizio del Percorso del gusto Custodiamoci 3.0 ed apertura stand gastronomici. Alle ore 21:00 Quadriglia nei pressi di Piazza Carmine Velardo a cura della Pro Loco Cusanese.

Ed oggi ad intervenire è Daniele Belmonte, coordinatore del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento e fondatore della manifestazione: “Le Olimpiadi dei Forum nascono nel 2015, evento di natura sportiva durante la quale i Forum del territorio campano gareggiano in varie discipline al fine di promuovere i valori dello sport. Un vero momento di confronto, inoltre una vera occasione per fare rete tra le varie comunità all’insegna dello sport, inteso come strumento di socializzazione e di aggregazione”. Così Belmonte a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi in programma a Cusano Mutri dal 27 al 30 luglio: “Siamo giunti all’ottava edizione – continua Belmonte – e questo è motivo di grande orgoglio, mai ci saremo aspettati un grande successo come questo. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di formare una sorta di rete tra realtà giovanili, in modo da favorire la socializzazione, l’aggregazione e lo scambio di idee e di progetti tra i tanti ragazzi partecipanti, inoltre questo ha permesso la nascita del Coordinamento giovanile dei forum sannita. Il Coordinamento – spiega il coordinatore – nasce alla fine del 2021 e vede attualmente aderenti 32 forum giovanili. Tante sono le iniziative che abbiamo e metteremo in campo in vari ambiti tra cui promozione del territorio, lavoro, Europa, integrazione e formazione. L’evento delle Olimpiadi sarà il grande biglietto da visita per l’intero mondo giovanile sannita, – dichiara ancora Belmonte – evento che ha assunto una rilevanza regionale, grazie anche ai Forum giovanili che hanno organizzato al meglio le precedenti edizioni. Quest’anno saremo ospiti del Forum di Cusano Mutri e della sua splendida cittadina. Ringrazio il forum locale e i partner dell’evento per l’ottimo lavoro organizzativo che stanno svolgendo in questi giorni di preparazione. Sono sicuro – conclude il coordinatore Belmonte – che sarà un evento meraviglioso all’insegna dell’aggregazione e della socializzazione. Un grosso in bocca al lupo e vi aspettiamo tutti dal 27 al 30 luglio!”.