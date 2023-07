“Presto riforma del Codice della Strada con misure più aspre, ma serve cultura responsabilità degli utenti”, dichiara Luigi Di Matteo

I primi mesi dell’anno in corso hanno fatto registrare incidenti con morti e feriti sulle strade che attraversano la provincia di Avellino. Un trend preoccupante che è in scia, ma potrebbe addirittura rivelarsi peggiore, con le cifre registrate nel biennio precedente.

Gli ultimi dati ufficiali (2021) relativi ai sinistri stradali dicono che in Irpinia – fonte Istat, elaborazione da parte di Aci – si sono avuti 402 incidenti, con 12 decessi e 598 feriti. Nel 2022 la tendenza è peggiorativa e, appunto, il 2023 rischia di fare segnare un primato negativo.

Anche a livello nazionale il quadro è poco confortante. Entro l’autunno dovrebbe essere approvato un disegno di legge in materia di sicurezza stradale. Si preannuncia una riforma epocale, anche del Codice della Strada, che sta facendo già discutere. Previste misure robuste per contrastare il fenomeno di quanti fanno uso del cellulare alla guida o di chi si mette al volante sotto effetto di alcol o droghe.

“Sono d’accordo che è importantissimo combattere l’abuso di alcol e droghe, l’uso del cellulare al volante e le diffuse infrazioni alla segnaletica stradale. È fondamentale garantire la sicurezza stradale per tutti i cittadini – spiega Luigi Di Matteo, ingegnere dei trasporti, coordinatore centrale dell’Area Tecnica dell’Automobile Club d’Italia, studioso e autore di pubblicazioni sui temi della mobilità e dell’ambiente – E’ essenziale che le forze dell’ordine abbiano le risorse necessarie per effettuare controlli regolari e utilizzare la tecnologia disponibile per rilevare le infrazioni. L’impiego di telecamere di sorveglianza e dispositivi di controllo può essere un buon modo per aumentare i controlli e garantire una maggiore presenza sulle strade, con conseguente induzione alla prudenza da parte di tutti”.

Ma è fondamentale la certezza della pena. “La certezza della pena è un elemento chiave nel garantire che le persone rispettino le norme stradali – prosegue Di Matteo – Occorre che le sanzioni per queste infrazioni siano effettivamente applicate e che vi siano un’adeguata sensibilizzazione e educazione sulla gravità delle conseguenze in caso di comportamenti pericolosi. In sostanza, si impone un mix di misure preventive, fatto di controlli costanti e sanzioni adeguate per affrontare efficacemente questi problemi sulla strada”.

Proprio in tema di sensibilizzazione e promozione della sicurezza stradale, l’Automobile Club di Avellino porta avanti da anni iniziative in tal senso, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Il presidente dell’Automobile Club Avellino, l’avvocato Stefano Lombardi, invita a rispettare le regole d’oro per una vacanza in sicurezza: “Siamo ormai a ridosso dell’esodo estivo, periodo in cui tantissimi automobilisti e motociclisti utilizzeranno le nostre strade per raggiungere i luoghi di villeggiatura; la nostra raccomandazione è di prestare la massima attenzione nella circolazione, a non guidare se stanchi o in stato di alterazione psico-fisica, a rispettare i limiti di velocità, a controllare la completezza e funzionalità dell’equipaggiamento dei veicoli prima di partire per lunghi viaggi, a non utilizzare i dispositivi elettronici durante la guida, proteggere i bambini a bordo. Allacciare le cinture di sicurezza, rispettare il codice della strada, guidare solo se si è lucidi e fermarsi quando si è stanchi sono regole che possono salvaguardare la tua vacanza. Basta poco per stare tranquilli, ma serve attenzione”.