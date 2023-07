La decisione in seguito alle eccezionali condizioni atmosferiche di questo periodo

Grottaminarda (Av) – A partire da oggi, 25 luglio 2023 e fino al 31 agosto 2023, presso il Municipio di Grottaminarda non saranno più rispettati i rientri pomeridiani del martedì e del giovedì. Disposizione del Sindaco Marcantonio Spera.

La decisione in seguito alle eccezionali condizioni atmosferiche di questo periodo, con temperature molto elevate e quindi per rispondere alla necessità di dover adottare misure di salvaguardia della salute dei dipendenti comunali e degli utenti per eventuali conseguenze dovute alla calura estiva e del troppo caldo che si riscontra negli uffici comunali.