Protagonisti un 37enne e un 47enne entrambi della Valle Caudina

Si è conclusa soltanto con uno spavento la disavventura che ha avuto per protagonisti un 37enne e un 47enne entrambi della Valle Caudina, che nella serata di martedì scorso, dopo aver parcheggiato l’auto, nell’esplorare alcuni sentieri, hanno perso l’orientamento in località impervia del comune di Pannarano (BN). Ieri mattina, un loro familiare è riuscito finalmente a contattare uno dei malcapitati: quello che emergeva dalla breve e confusa telefonata, sfavorita anche dalla scarsità del segnale telefonico, era il loro stato di agitazione. Poche le informazioni fornite ai Carabinieri circa il preciso punto in cui si trovavano. Si è dato quindi inizio ad una tempestiva attività di ricerca in quell’area montuosa a confine tra l’Irpinia e il Sannio. Oltre ai Carabinieri dei Comandi Provinciali e dei Gruppi Forestali di Avellino e Benevento, alle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Benevento (secondo quanto previsto dal protocollo per la ricerca delle persone scomparse) e condotte con meticolosità investigativa, hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco nonché personale del Soccorso Alpino e Fluviale e del Servizio Speleologico della Guardia di Finanza. Poco fa, i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno finalmente rintracciato in località Piana delle Mandrie del comune di Avella, i due dispersi che, allo stremo delle forze ma in buone condizioni di salute, sono stati riaccompagnati a valle ed affidati alle cure del personale medico del “118” che li attendeva presso la Stazione Carabinieri Forestale di Summonte.