Per la famiglia a bordo nessuna conseguenza

Alle ore 10’20 di oggi 20 luglio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 41 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio che ha interessato un furgone in transito.

Il tempestivo intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni alla parte anteriore del veicolo.

Per la famiglia presente a bordo, marito, moglie ed un bambino nessuna conseguenza tranne un brutto spavento.