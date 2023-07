Ribadiscono il forte impegno dell'UE a realizzare gli OSS

Oggi il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni e la commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen parteciperanno al Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in programma a New York, negli Stati Uniti, per presentare la prima Revisione volontaria dell’UE sull’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La revisione fornisce una panoramica del modo in cui le azioni interne ed esterne dell’UE contribuiscono alla realizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sia all’interno dell’UE che nei paesi partner di tutto il mondo.

Entrambi i commissari presenzieranno quindi al Briefing quotidiano per la stampa delle Nazioni Unite e parteciperanno all’evento collaterale “Rivitalizzare i partenariati per gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, organizzato dall’UE. In quella sede sottolineeranno l’importanza dei partenariati e di un approccio unitario e coordinato tra governi riguardo all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’UE, e illustreranno come il “Global Gateway”, la strategia globale dell’UE per gli investimenti sostenibili nelle infrastrutture, intenda sostenere più approfonditamente l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La commissaria Urpilainen parteciperà quindi a due eventi dedicati ai giovani, durante i quali metterà in evidenza il ruolo guida dell’UE nel responsabilizzare i giovani attraverso partenariati internazionali. La commissaria terrà inoltre una serie di incontri con la società civile.

Dal canto suo, il commissario Gentiloni oggi presenterà la dichiarazione dell’UE durante il dibattito generale del Forum politico ad alto livello e domani parteciperà alla discussione sul tema “Posizionare l’Europa in un mondo di tensioni geopolitiche e rivalità” con la Camera di commercio UE-America.

Maggiori informazioni sui programmi dei due commissari sono disponibili qui. Immagini della visita saranno disponibili su EbS.