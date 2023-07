Avellino, incidente stradale sull’autostrada Napoli-Canosa

I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

Subito dopo le ore 12’00 di oggi 16 luglio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 34 in direzione Napoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una si ribaltava. A bordo delle due auto vi erano due uomini, entrambi rimasti feriti, e uno è stato estricato dall’abitacolo dove era rimasto bloccato. Gli stessi sono stati affidati ai sanitari del 1 18 intervenuti I quali ne disponevano i l trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.