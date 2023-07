Il 17 e 18 luglio si terrà a Bruxelles per la prima volta in otto anni

Il 17 e 18 luglio il vertice UE-CELAC si terrà a Bruxelles per la prima volta in otto anni. I capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’UE e della Comunità dei 33 Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) si riuniranno per questo fondamentale incontro al fine di rinvigorire il partenariato UE-America latina e Caraibi, collaborare per realizzare transizioni verdi e digitali eque e dimostrare un impegno comune a sostegno dell’ordine internazionale basato su regole. Durante il vertice i leader affronteranno un’ampia gamma di temi, dal rafforzamento della cooperazione in materia di pace e stabilità multilaterali e globali, al commercio e agli investimenti, dalla ripresa economica, agli sforzi per combattere i cambiamenti climatici, dalla ricerca e innovazione, alla giustizia e alla sicurezza. Global Gateway, la strategia globale dell’UE in materia di connettività per riportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile sulla buona strada, sarà al centro degli scambi su come garantire una transizione verde e digitale giusta sul campo, affrontare le disuguaglianze, sviluppare industrie strategiche e costruire catene di approvvigionamento solide e diversificate tra l’UE e i suoi partner. La Presidente von der Leyen parteciperà al vertice, che sarà copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal Primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, nel suo ruolo di presidente pro-tempore della CELAC. Parteciperanno a nome della Commissione il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, l’Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell, la Vicepresidente Dubravka Šuica e i Commissari Janez Lenarčič, Jutta Urpilainen e Kadri Simson.

Martedì 18 luglio, dopo il vertice, i Presidenti Michel e von der Leyen terranno una conferenza stampa congiunta, che potrà essere seguita in diretta su EbS alle ore 14:45 circa. Lunedì mattina, appena prima del vertice UE-CELAC, la Commissione convoca un vertice UE-America latina e Caraibi per discutere delle nuove opportunità commerciali e di investimento offerte da Global Gateway e di come coinvolgere il settore privato. La Presidente von der Leyen, il Presidente del Brasile Lula e il Primo ministro spagnolo Sanchez presenteranno osservazioni durante l’apertura della tavola rotonda, che saranno trasmesse su EbS. La riunione dei ministri degli Affari esteri UE-CELAC tenutasi a Buenos Aires nell’ottobre 2022 ha rilanciato il dialogo politico ad alto livello tra le due regioni e ha approvato una tabella di marcia biregionale come segno tangibile di un’agenda lungimirante e positiva. Anche l’adozione, il 7 giugno 2022, di una nuova agenda per le relazioni con l’America latina e i Caraibi è una chiara dimostrazione del rinnovato partenariato strategico tra l’UE e l’America latina e i Caraibi.